Mostrando demais: Câmeras da Globo flagram partes íntimas de Cowboy

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O participante do BBB23 Gustavo Benedetti

O participante do BBB23 Gustavo Benedetti acabou sendo flagrado pelas câmeras da TV Globo enquanto tomava banho. A ação deveria ser normal, já que o reality grava o cotidiano dos brothers, mas o problema é que O Cowboy acabou mostrando as partes íntimas.

continua após publicidade .

O flagrante aconteceu na tarde desta terça-feira (27) e apenas os assinantes do Globoplay que acompanhavam o reality no momento, puderem ter acesso ao registro das câmeras. Veja no final da matéria.

LEIA MAIS: BBB23: Fred e Larissa se beijam durante festa e internet comemora

continua após publicidade .

Na internet, a exposição rapidamente se tornou assunto. As pessoas mostraram surpresa, já que a cena logo foi cortada pelos câmeras do programa.

"Acabei de ver o pau do Cowboy enquanto ele tomava banho pela Globoplay, não foi legal não!", afirmou uma internauta. "O cowboy do BBB tomando banho agora mostrou um pedaço do p** e os pentelhos, dou meia hora para todos perfis p0rn* de famosos estarem postando alucinados. AGUARDEM", escreveu outra usuária do Twitter.

No programa, o pipoca é conhecido por seu relacionamento com a participante Key Alves, a jogadora de vôlei. Ambos engataram um relacionamento logo na primeira semana do reality, quando entraram como dupla para participar de dinâmicas.

fonte: Reprodução/TV Globo

Siga o TNOnline no Google News