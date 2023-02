'Metade da minha família não sabe', diz Sarah sobre bissexualidade

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Sarah tocou no assunto quando conversava com Bruno e Ricardo

Em uma conversa com os brothers Bruno e Ricardo, na manhã desta quarta-feira (08), no Big Brother Brasil 23, da TV Globo, a participante Sarah Aline afirmou que parte de sua família não sabe que ela é bissexual, ou seja, sente atração tanto por homens quanto por mulheres.

continua após publicidade .

"Eu nunca sentei pra ela [a mãe] e contei, mas sei que ela sabe de algumas coisas", afirmou a sister. Sarah reforçou que resolveu abrir o jogo para o pai pouco antes de saber que iria entrar no programa.

Leia também: Internauta faz tatuagem em homenagem a Bruna Griphao e Gabriel, do BBB

continua após publicidade .

Além disso, a participante disse que confessou ao pai, antes de entrar no jogo, que estava com medo de ser odiada por conta do reality. "Ele me disse: você é amada. Volta para cá que a gente te dá amor".

Ela se mostrou tranquila em relação à reação dos pais: "Eu sei que essas questões que eles suspeitavam, mas não sabiam, sei que não vai ser um agravante. Com o resto da minha família, não sei como vai ser", afirmou.

Siga o TNOnline no Google News