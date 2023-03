MC Guimê presta depoimento após expulsão do BBB: "Tentando resolver"

Da Redação

MC Guimê

O cantor Guilherme Aparecido Dantas Pinho, conhecido como MC Guimê, compareceu na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), de Jacarepaguá, na tarde desta segunda-feira (20) para prestar depoimento. Ele é investigado pelo crime de importunação sexual dentro do Big Brother Brasil 2023.

Quando chegou na delegacia, por volta das 13h50, o funkeiro afirmou estar tranquilo "na medida do possível". Porém afirmou que está "tentando resolver esse caso". O artista estava acompanhado de dois advogados e dois seguranças. Ele ficou pouco mais de 50 minutos no local e foi embora.

Na saída, o cantor voltou a falar rapidamente. "Muita pressão nesses primeiros dias. Grande pressão. Fé em Deus", disse. Guimê foi acusado de passar a mão no corpo da mexicana Dania Mendez.

Além dele, o também ex-BBB e lutador Antonio Cara de Sapato faz parte do inquérito por ter roubado um beijo da participante do reality. Ambos foram expulsos do programa na noite da última quinta-feira (16).

