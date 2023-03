MC Guimê diz que busca perdão de Lexa após caso de assédio no BBB23

Da Redação

Após protagonizar cenas de assédio no BBB23 e ser expulso do programa, MC Guimê afirma que está “buscando o perdão” da esposa, a cantora Lexa. O artista prestou depoimento nesta segunda-feira (20) na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), no Rio de Janeiro.

"Estamos buscando o perdão”. Ele ainda disse que o depoimento na delegacia, que investiga importunação sexual de Guimê e Cara de Sapato contra Dania Mendez no BBB23, foi “tranquilo”.

MC Guimê e Cara de Sapato foram intimados para depor na sexta-feira (17/3). O lutador também deve comparecer na delegacia.

A delegacia solicitou as imagens oficiais do programa para serem anexadas ao inquérito que apura o crime, as intimações foram entregues e as investigações seguem em andamento. Dania prestou depoimento na última sexta-feira, após deixar o confinamento do reality.

As informações são do Metrópoles.

