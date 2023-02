MC Guimê chama Key Alves de ignorante durante o jogo da discórdia

Da Redação

MC Guimê e Key Alves

Os brothers do BBB 23 brincaram de Verdade ou Consequência no Jogo da Discórdia e MC Guimê aproveitou a dinâmica para confrontar Key Alves mais uma vez.

O funkeiro chamou a atleta de ignorante, e ela decidiu se desculpar.

"No início do jogo nós tivemos embates diretos [...] Da mesma forma que a gente tinha uma identificação com o outro lá de fora, chegou aqui você não se identificou comigo, assim como eu não me identifiquei com você", iniciou o músico.

Para MC Guimê, a rivalidade entre os dois piorou após ele indicar Gustavo ao Paredão. Além disso, o funkeiro declara que a sister foi ignorante com ele após a eliminação do Cowboy.

"Você chegou ali, apontou o dedo na minha cara, foi totalmente ignorante falando: 'Você mexeu com a pessoa errada'. Acho que é bom você lembrar que me colocar no Paredão antes me dá o direito de colocar essa pessoa no momento que eu quiser. Então, achei que você foi ignorante comigo e eu não sabia que tinha uma nova regra do BBB que você tem que ser 'invotável'", declarou Guimê.

Key Alves se pronunciou sobre a fala de MC Guimê



Após o discurso de MC Guimê, Key Alves rebateu.

"Você está no seu direito de por ele no Paredão igual você fez, eu não te julgo por isso. O que eu julguei foi que, no momento em que o Tadeu perguntou quem você põe no Paredão, você ficou 10 minutos falando de mim. Só não entendi por que colocar ele. Por mais que ele tenha te colocado, porque você falou de mim naquele momento".

Na vez de Key no Jogo da Discórdia, a jogadora de vôlei também chamou Guimê e declarou que continuará tendo um embate com o músico.

No entanto, também pediu desculpas: "Se realmente ali eu fui ignorante, te peço desculpas, mas na hora da raiva... Você tirou uma pessoa que é aliada muito forte minha aqui dentro", explicou.

Com informações: Revista Caras

