MC Guimê atende Big Fone e ganha o Poder Supremo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

"É segredo! Mano, que loucura", disse Guimê aos brothers

Dando início na Semana Turbo, o Big Fone do BBB 23 (Globo) tocou pela terceira vez nesta edição, e MC Guimê o atendeu. Com isso, arrematou o Poder Supremo, que poderá ser usado na formação do Paredão Relâmpago de logo mais.

continua após publicidade .

"É segredo! Mano, que loucura", disse Guimê aos brothers.

🔥 @mcguime ATENDEU O BIG FONE! O brother ganhou o Poder Supremo e vai poder trocar qualquer indicação ao paredão, mas não pode contar pra ninguém. Caso o brother não guarde segredo, ele tá no paredão. Gostaram? #BBB23 pic.twitter.com/tuoFNExG5l continua após publicidade . February 23, 2023





Como o Poder Supremo funciona?

O vencedor do Poder vai poder alterar o Paredão, até mesmo a decisão do Líder da semana — que será definida logo mais.

É possível se salvar? Se a pessoa que atender o Big Fone for indicada pela casa ou pelo Líder, ela vai poder usar o Poder Supremo para trocar de lugar com outro brother. Com informações, UOL.

continua após publicidade .

O Paredão

O 6º Paredão da edição terá uma formação relâmpago e acontecerá hoje, logo após a Prova do Líder, que acontece ao vivo.

Líder indica um, e esse poderá usar o Contragolpe.

A casa vota, e quem receber mais votos vai para o Paredão.

continua após publicidade .

O dono do Poder Supremo decide se quer alterar o formato do Paredão.

O resultado do Paredão será no sábado, com a eliminação de um dos brothers.

Siga o TNOnline no Google News