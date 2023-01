Madrugada do BBB 23 tem treta com Domitila e 'pé atrás' com Nicácio

Da Redação

Os brothers do BBB 23 (Globo) tiveram uma madrugada agitada após a formação do segundo Paredão — que colocou Cezar, Domitila e Gabriel Fop na mira do público. Rolou treta devido aos discursos de permanência na casa, desabafos sobre o comportamento de Fred Nicácio e até irritações com próprios aliados.

Em seu discurso de permanência depois da formação do Paredão, Domitila mencionou a relação de Gabriel e Bruna Griphao: "Não vim aqui para ficar brincando ou fazendo analogias a relacionamentos abusivos".

A fala não agradou Gabriel, que após o programa ao vivo, foi tirar satisfações com a modelo.

Paula e Nicácio colocaram panos quentes na discussão. A biomédica aconselhou Domitila a "se preservar" e não conversar com Gabriel naquele momento.

Bruna também não gostou. Em conversa com seu grupo no Quarto Deserto, a atriz reclamou da atitude da modelo. "Parece que quer me afetar", disse.

Nicácio também conversou com Domitila sobre as falas da modelo no programa ao vivo. Segundo o médico, o discurso "soou como ela não queria".

Nicácio: "A minha percepção foi de que talvez tenha sido um dedo da ferida. Isso é sobre valores, mas talvez, no momento do Paredão, pode soar como uma coisa que você não queria"

Por sua vez, Domitila afirmou que nunca quis atingir Bruna com suas falas.

Em conversa no Quarto do Líder, Cara de Sapato confessou que gostaria de conversar com Nicácio para entender melhor a sua relação com o brother.

Fred, no entanto, aconselhou o lutador a não se aproximar do rival neste momento do jogo.

Por sua vez, MC Guimê disse acreditar que Nicácio está mirando nele.

Já em outro papo, Amanda confessou estar chateada com o fato de Nicácio ignorar a sua presença na casa.

Gabriel afirmou que não gostou de uma "lição de moral" que recebeu de Cara do Sapato após a Prova Bate-Volta.

Gabriel: "Foi o único cara que chegou e falou... Nem lembro direito. Falou: 'Você tem que rever seus erros'"

Após a formação do Paredão, Bruna e Gabriel conversaram na área externa — e o modelo agradeceu pelo apoio da atriz.

Gabriel: "Sem você aqui eu já teria apertado esse botão... Você me deu uma força impressionante"





