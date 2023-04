Madrugada de festa no BBB tem choro, alfinetadas e medo do paredão

Da Redação

Madrugada movimentada na festa do BBB

A madrugada de festa do Big Brother Brasil 23 foi bem agitada. Teve integrante chorando por se sentir sozinho, alfinetadas pelas costas entre participantes e sister confessando ter medo de ir para o paredão.

Cezar Black chorou bastante em um dos carros da decoração do ambiente e desabafou com Fred Nicácio: Cezar: "Sou tão alegre, mas aqui eu não consigo. Se você me conhecer lá fora, sou outra pessoa. Não adianta, não consigo aqui dentro. É como se eu não me encaixasse, nunca. Penso que o problema sou eu, não consigo", desabafou.

Enquanto isso, Ricardo Alface criticou o jogo de Fred Nicácio em conversa com Sarah Aline. "Eu vejo que ele veio para cá para se defender, para mostrar que é um injustiçado. A única coisa que eu vejo que ele tá fazendo é manter a boa convivência para ninguém votar. Eu não vejo jogo", alfinetou.

No outro canto da festa, Bruna Griphao voltou a criticar Domitila Barros e o fato da sister ter reclamado de sua voz durante a última Prova do Líder. Bruna: "Toda brincadeira que ela faz tem um fundo de verdade. Ela disse que era estratégia. Mas não era. Eu fiquei me sentindo mal, mas pra disfarçar, eu falei que era estratégia. Mas não era. E ela já falou mal de minha voz antes. Ela tá tentando amenizar as coisas".

Por fim Larissa confessou ter medo do Paredão contra a Miss Larissa. "Eu fico bem na dúvida mesmo por jogo. Pra não custar nenhuma de nós sair do programa. Só isso que penso".

