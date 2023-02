Larissa e Cristian batem boca sobre Queridômetro: 'Falso é você'

Da Redação

Larissa e Cristian protagonizaram uma gritaria

Larissa e Cristian protagonizaram uma gritaria nesta segunda-feira (6) no BBB 23 (Globo). Tudo começou quando a sister viu que recebeu dois emojis de "cobra" no Queridômetro.

Na cozinha, Larissa perguntou para Cristian: "Foi tu que me deu cobra?"

Cristian: Claro!

Larissa: Ah, bom saber. Aí que a gente pega o gato no pulo. Quero que tu me conte depois o por que do "cobra".

A personal trainer então contou para outros brothers sobre a conversa com Cristian, até confrontar o rapaz novamente. Dessa vez, eles subiram a voz:

Larissa disse que nunca deu nenhum emoji negativo para Cristian;"Muito troxa mesmo, tava falando bem de você ontem", reclamou ela;Ela questionou novamente a "cobra", e ele responde: "Tu e o Fred são meus alvos, você quer que eu faça o quê?Larissa respondeu que "tudo bem' dar alvo, mas que "cobra" significa falsidade.

Larissa: Ou então me explica no Jogo da Discórdia hoje.

Cristian: Então tá bom, serve pra isso mesmo.

As informações, são do site UOL.

