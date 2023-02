Key questiona Gustavo por 'brincadeiras' com Larissa no BBB 23

Da Redação

Gustavo até tentou explicar o que estava acontecendo

Pedro Sampaio realizou uma festa no Big Brother Brasil 23, da Rede Globo, na madrugada deste sábado (25). A comemoração registrou diversos episódios interessantes, entre eles uma crise de ciúmes da jogadora de vôlei Key Alves.

A sister se aproximou de Gustavo, com quem tem um relacionamento amoroso no reality, e o indagou sobre algumas supostas brincadeiras dele com Larissa.

Ela utilizou como gancho Fred e Larissa dançando perto dos dois no evento.



Key: "Tô vendo essas suas brincadeiras suas com ela". Na sequência, o cowboy respondeu: "Não tô brincando".

Furiosa, a participante disse: "Tô vendo. Não sei porque você faz essas graças". Gustavo tentou explicar o que estava acontecendo e que brincou com Fred. "Eu tava brincando com Fred e ela chegou".

No entanto, o argumento do brother não conquistou Key. "Eu não vi isso", disse ela.

Inclusive, essa não é a primeira vez que a jogadora de vôlei demonstrou ter ciúmes da professora de educação física. Em outras festas, ela reclamou com o affair sobre a sister.

