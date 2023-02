Key lamenta ter se envolvido com Gustavo tão cedo no jogo

Da Redação

Em conversa com Domitila, Key Alves desabafou sobre o seu relacionamento com Gustavo no BBB 23 (Globo).

Para a sister, a jogadora de vôlei lamentou ter se envolvido tão cedo com Gustavo - os dois estão juntos desde os primeiros dias de programa.

Durante a conversa, Key também se queixou do comportamento de Cowboy e diz ter sentido o afastamento do parceiro. Ela ainda disse acreditar que um dos participantes seja o motivo do possível afastamento.

Key Alves: "Acho que isso é por causa do Sapato".

"Eu sei que ter me juntado com ele é um risco que eu tô levando até hoje para me abrir com outras pessoas",Key Alves.

Domitila acalmou Key, dizendo que os dois construíram uma história e que acredita muito no casal.

Com informações, UOL.

