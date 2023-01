Key conta o que faria com Gustavo em 30 minutos sem câmeras

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

a jogadora de vôlei contou o que faria com ele caso as câmeras fossem desligadas

Desde o começo do BBB 23 (Globo) Key Alves e Gustavo não se desgrudam mais, o que se tornou motivo de uma DR durante a última festa. Porém, antes da curtição da última noite, a jogadora de vôlei contou o que faria com ele caso as câmeras fossem desligadas.

continua após publicidade .

No Quarto Fundo do Mar, Gabriel Santana, Domitila, Sarah , Cristian, Nicácio e Marvvila brincam com eles. Domitilia disse que "O cowboy acordou daquele jeito!".

Marvvila brincou com a sister: "Ele quer te botar pra cavalgar, minha gata". Key Alves, então respondeu: "Aqui que não vai ser".

continua após publicidade .

Sozinhos no quarto

Gabriel Santana continuou a brincadeira: "Ele pediu cinco minutinhos no quarto sozinho", a jogadora de vôlei respondeu: "Misericórdia, não me deixa não, gente", arrancando risada dos brothers.

Gabriel, então, alfineta: "Eu quero ver o dia do Líder", a atleta respondeu novamente: "Vai todo mundo pra cima".

continua após publicidade .

A cantora continua: "Key, se a produção libera 30 minutos sem câmera, o que você faria?".

"Transo", respondeu Key sem pensar duas vezes.

Com informações, UOL.

Siga o TNOnline no Google News