Key Alves tem transtorno fóbico; entenda o problema da sister

Key Alves

Nos últimos dias Key Alves (23), integrante do time Camarote do BBB 23, acabou chamando atenção após revelar que tem medo do cantor Michael Jackson, morto em 2009. A situação gerou chacota entre os colegas e, claro, muitos memes nas redes sociais. No entanto, o problema da sister é um caso sério e tem nome: transtorno fóbico.

Durante uma conversa com os colegas, Key confessou que há anos convive com o medo do rei do pop. Mesmo sabendo que ele já está morto, a jogadora de vôlei chegou a se assustar no quarto escuro após supostamente ver o artista perto do banheiro.

"Que susto", disse Key, desabafando um pouco mais com os colegas: "Estava ouvindo um barulho e fui ali ver, olhei no espelho, o Michael Jackson. Saí correndo". "Não tem nada, tá todo mundo aqui, menos ele", declarou Fred Nicácio, tentando acalmá-la.

Mas, afinal, o que é transtorno fóbico? É um conjunto de transtornos aos quais a pessoa tem uma ansiedade persistente desencadeada por medo de certas situações ou objetos que representam um perigo irreal.

"Key já está vivendo uma espécie de trauma por estar confinada. Então, ela pode, sim, ter uma crise. Mas isso é tratável e curável. É necessário acompanhamento psicoterápico. O melhor é a terapia cognitivo comportamental (TCC)", disse a psicóloga Amanda Figueira ao jornal Extra.

E completou: "Essa fobia vai depender dos estímulos. Tem gente que tem medo de cobra, mas mora numa cidade grande, então não terá tanto problema. Já se essa mesma pessoa tem medo de elevador, por exemplo, esse medo pode comprometer sua qualidade de vida".

Ainda em conversa com os colegas, Key falou que o medo de Michael Jackson se iniciou ainda na infância, quando ela tinha nove anos. Segundo a atleta, ela chegou a passar por um tratamento específico de hipnose, para conseguir lidar com a situação.

"Fui para psicóloga. Imagina quando eu contei isso para ela. Aí ela fez tipo uma hipnose para eu esquecer a imagem dele. Não perder o medo. Hoje eu não consigo lembrar o rosto dele. A hipnose foi tão forte que eu não lembro o rosto dele. Falo o nome dele, mas não vem o rosto dele. A época que eu comecei a sonhar era todo santo dia. Nos cantos da parede me chamando. Pavor!", relembrou ela, que já fez homenagem para o ex-BBB Rodrigo Mussi.

Com informações: Revista Caras

