Key Alves revela que já ficou com cantores e um jogador do Palmeiras

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Key Alves revela com quais artistas famosos já ficou

Os participantes do BBB 23 se reuniram na área externa da casa e começaram a brincar de 'eu nunca'. Durante o jogo, eles começaram a revelar com quais famosos já ficaram antes do confinamento.

continua após publicidade .

Tudo começou após Cezar fazer a pergunta para Domitila. "Qual é o famoso que tu quer pegar quando sair daqui?". A sister reflete por alguns momentos e responde: "Na base da emoção, quem é o meu amor do BBB 23? Que toda vez que eu escuto minhas emoções vão à flor da pele?", questionou. "Poze do Rodo", responde Key Alves.

Ela concordou e seguiu citando outros famosos que ficaria após sair do reality show, "É o Poze do Rodo. Agora, o [Filipe] Ret eu também não acho ruim... É uma lista. É um tal de Ret, de Whindersson Nunes... É o Top 3", completou.

continua após publicidade .

Depois foi a vez de Tina fazer uma pergunta para Key, e ela revelou que já ficou com dois cantores: Xamã e Gustavo Mioto. "Quem você já teve e ainda tem vontade de pegar, de famoso?", questionou a sister. "Aproveita que o caubói saiu", brincou Cezar. "Já peguei e pegaria de novo, né? O Xamã, Gustavo Mioto...", respondeu a atleta. Antes dela completar a resposta, Gustavo volta, e Fred brinca: "Ae, Gustavão! Chegou na hora certa". "E tem o Top 1, mas eu nunca posso falar, é uma pessoa que não tem como", acrescentou a jogadora de vôlei.

Envolvimento com jogador do Palmeiras

Depois, sem dizer do que se tratava, Key fez uma pergunta enigmática para Fred. Domitila tentou entender do que os dois estava conversando. "Amiga, só pra entender, saiu o Fred no babado?", perguntou. A jogadora de vôlei responde: "Não saiu falando de nós dois, saiu falando de outras pessoas que envolvem nós dois."

continua após publicidade .

Fred, então, comentou: "Acho que já sei o que é, mas não entendi a ligação com você. Ah, velho... então é verdade. Não, é mentira, achei que era outra situação", falou o jornalista.

Os participantes que estão na rodam pedem para saber do que os dois estão conversado e o influenciador decide relembrar a situação envolvendo o lateral do Palmeiras, Piquerez.

"Saiu um boato que a Bianca [Andrade, ex-mulher de Fred] tinha ficado com um jogador do Palmeiras, o Piquerez, e é mentira", pontuou. Key revelou que nessa época ela que ficava com o zagueiro. "E eu ficava com o Piquerez na época, entendeu? Então eu fiquei, 'como assim?'. Saiu em todas as mídias na época", explicou.

Com informações: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News