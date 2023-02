Key Alves revela proposta de Neymar Jr. para ela e a irmã

Da Redação

Nesta terça-feira, 14, Key Alves (23), do BBB 23, surpreendeu ao expor uma proposta indecente

Nesta terça-feira, 14, Key Alves (23), do BBB 23, surpreendeu ao expor uma proposta indecente que já recebeu do jogador Neymar Jr. (31).

Em conversa com Marvvila (23) na cozinha da casa mais vigiada do Brasil, a jogadora de vôlei contou que foi chamada para festas na casa do craque, mas nunca foi, porque ele conversava com sua irmã gêmea, Keyt Alves (23).

Em seguida, a sister revelou que também chegou a receber mensagens do craque. "Sabe qual foi o vacilo dele? Ele conversava com a minha irmã gêmea, antes de ela namorar. Aí ela começou a namorar e ele parou. Aí o que ele fez? Mandou mensagem pra mim, como se nós duas não tivéssemos conversado que ele já tinha chamado ela", começou falando.

Key afirmou que deu corda para Neymar, e que sua irmã o questionou sobre estar dando em cima da gêmea. "Sabe o que ele falou? 'Quem sabe de repente eu não pego as duas?'", relembrou a jogadora.

A sister confinada ainda falou sobre a relação com a irmã e disse que é amiga de tosos os amigos de Neymar e que só não o conheceu porque ele sempre tinha algum compromisso. "Eu e minha irmã, a gente conversa de tudo, acha que não ia falar disso? Agora, se ele não tivesse mandado mensagem pra ela, tivesse mandado só pra mim, eu já estava lá em Paris. Você acha que não? Passear, né?", disse Key.

Key Alves revela que



Neymar sugeriu ficar com ela e irmã gêmea 😉#BBBB23 pic.twitter.com/ZFHjS891iB — Marcos (@Marcos40_) February 14, 2023





