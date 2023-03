Key Alves revela fetiche bizarro e deixa Ana Clara chocada

Da Redação

Eliminada da semana do BBB 23, Key Alves confessa fetiche diferente e deixa Ana Clara espantada em programa

Durante sua participação no programa A Eliminação, no Multishow, a ex-sister e jogadora de vôlei Key Alves revelou, nesta quarta-feira, 8, que realmente possui um fetiche por chulé. A revelação deixou os apresentadores Bruno de Luca e Ana Clara completamente chocados.

“Mas você gosta de qualquer chulé ou como é?”, perguntou o apresentador, indignado e confuso com a afirmação. “É! Chulé. Tem um cheiro que é de chulé, entendeu?”, respondeu a eliminada da semana no Big Brother Brasil 23. No programa, tinha um pé falso que fazia parte da brincadeira.

Ana Clara não perdeu tempo e deu uma alfinetada em Bruno de Luca. “Toda semana ele está com esse sapato, deve estar uma catinga”, brincou a apresentadora. “Olha, você que gosta…”, ironizou o apresentador, pedindo para que a ex-sister cheirar. “Não tem chulé”, respondeu Key. “Não tem? Ela me menosprezou, me humilhou”, rebateu Bruno. “Ela é doida”, brincou Ana Clara.

Cezar pede desculpas para sisters

O enfermeiro Cezar Black aproveitou a tarde desta quarta-feira, 8, para se desculpar com Marvvila e Sarah sobre as palavras que disse contra elas após a formação do paredão no BBB 23, da Globo. Ele ficou chateado com as escolhas delas no jogo e as alfinetou ao longo da dinâmica. Porém, ele se arrependeu e decidiu se desculpar. "Marvvila, me perdoe. Eu fui muito hostil nas palavras que usei, mas foi a minha forma de entender naquele momento. Vou tentar lembrar o que eu falei...", disse ele.

"Antes eu pensei 'A Sarah sempre se posicionou bem aqui e quando ela deveria se posicionar pra sair do paredão ela não fez'. Quando o Fred falou que ia mandar ela pra proteger a Marvvila, pensei que você deveria dizer pra ele não fazer isso e dizer 'Não me faça de escuto, no momento que você me coloca você me tira meu sonho! Hoje conversando com o Alface ele me fez entender o outro lado, que sua atitude foi mais nobre do que entendi [...]", disse ele em um trecho da conversa.

