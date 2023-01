Key Alves reclama de relacionamento com Gustavo: "Incomodada"

Da Redação

A sister reclamou e afirmou não estar gostando do caminho que a ficada está tomando

Key Alves parece não estar muito satisfeita com o seu relacionamento com o participante Gustavo no BBB23. Momentos antes da festa desta sexta-feira (27), a sister reclamou e afirmou não estar gostando do caminho que a ficada está tomando, porque os dois não se desgrudam na casa.

Em uma conversa com Domitila, a jogadora de vôlei afirmou com convicção que precisa de mais espaço. De acordo com Key Alves, o fato de estar constantemente ao lado do fazendeiro faz com que ela não consiga tratar "assuntos de mulher" com as outras meninas de seu grupo.

“Eu me sinto incomodada de ficar o tempo todo grudada nele. Eu adoro ele, adoro ficar perto dele. Não tô reclamando nem nada, mas eu gosto de um tempo para mim. Tem coisa que é de mulher, tem que ter uma mulher que eu possa conversar”, afirmou.

Ela deixou claro que Domitila pode se aproximar dos dois sempre que quiser, exatamente para as duas poderem ter alguma troca mais significativa entre meninas.

