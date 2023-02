Key Alves e Gustavo trocam carícias e movimentam edredom após festa

Da Redação

BBB 23: Key Alves e Gustavo movimentam edredom após festa.

O clima esquentou e muito entre Key Alves (23) e Gustavo (27) após a festa do líder Cara de Sapato na casa do BBB 23 na madrugada desta quinta-feira, 02!

As imagens flagraram dos dois movimentando o edredom e com a respiração ofegante no Quarto Fundo do Mar.

Momentos antes, em papo na sala da casa mais vigiada do Brasil, os dois não esconderam a vontade e admitiram que transariam no confinamento ao trocarem carícias no sofá. Aos risos, Key falou: “A Paula falou que, se ela estivesse com alguém, ela já teria transado”. Em seguida, a sister comentou que a biomédica disse que não teria problema em transar na casa, e ela disparou: “Nem eu”. Gustavo também ri e responde: “Não me atiça”.

“É muito sério, eu não tô nem aí. Eu pago minhas contas, você paga as suas? Então pronto. Você não quer?”, perguntou a jogadora de vôlei. Surpreso, Gustavo pergunta se ela realmente tem coragem, e ela confirma. Ao finalizar, Key comentou sobre ganhar prova do líder e disse: “A gente transa lá no Quarto do Líder. Eu transo fácil, facinho".

Depois, os dois chegaram a ir para o quarto e se beijaram na cama. Em determinado momento, Key se levantou e foi em direção ao banheiro que fica no cômodo. Ela fez um sinal com a mão chamando Gustavo para acompanhá-la, mas entrou sozinha no banheiro.

🚨GRAVE: "Tr4nsar não pode, mas se pegar pode."

2 minutos depois o MC Guimê empata foda entrando no quarto fundo do mar dizendo acendendo a luz e dizendo que é raio-x.

GUSKEY / KEY ALVES E GUSTAVO COWBOY#BBB23 | #RedeBBB | #BBBB23 | #GusKey | #FestaBBB pic.twitter.com/fcYOHxxkmM — REALITIES ao vivo 👁️ #BBB23 (@REALITIESaovivo) February 2, 2023

Com informações: Revista Caras

