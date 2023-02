Key Alves e Gustavo detonam aliado no jogo; saiba quem

Da Redação

No Quarto do Líder do BBB 23, na madrugada desta quarta-feira, 15, Key Alves (23) e Gustavo (28) falaram sobre o jogo de Fred Nicácio (35).

A jogadora de vôlei disse que é preciso tomar cuidado com o médico. Segundo ela, apesar dele ter sido o primeiro a observar o comportamento de Cristian no game, ela afirmou que ele é manipular.

"Esse lance dele ser manipulador, ele é, sim, porque ele tentou manipular o próprio grupo antes disso tudo acontecer a votar nele. Isso é um ponto negativo do Fredão, que é o que todo mundo fala quando vota nele. Então, a gente tem que ter vários pesos para gente ir nele de cara, não dá pra ir agora", falou a sister.

"Mas não vou nele agora", disse o fazendeiro. "Eu sei, só que o fato de você não gostar dele e estar sentindo desconfiança tem que ter os motivos, entendeu? E acho que são esses. Eu não sei, quero que você me fale", comentou ela. "É isso mesmo, eu não confio nele", disparou Gustavo.

Na sequência, Key relembra as palavras de Bruna Griphao durante o Jogo da Discórdia na segunda-feira, 13, quando a atriz comentou sobre Fred ter falado que viu a situação envolvendo ela, Amanda e Cara de Sapato durante festa enquanto estava no Quarto Secreto.

"Você viu ontem? Ele contando a história, a Bruna contando que ele falou que era simplesmente uma mudança de quarto? Pra gente, ele não falou isso. Ele falou isso pra você?", perguntou a atleta.

"Falou", respondeu o brother. "Falou lá no começo?", questionou ela, que negou e disparou: "Mas ele não falou que foi essa a conversa. Ele soltou isso. Só que a Bruna ontem no Jogo da Discórdia falou que chegou e falou pra eles que aquela conversa que ele viu, que quando a Bruna chega muda de assunto, a Bruna assumiu que era mudança de quarto. Então, ele mentiu", analisou.

Momentos depois, o líder da semana fiz que não confia no médico: "Pessoas malandras pra mim não são pessoas confiáveis."

"A gente não sabe se ele é forte lá fora. Ele voltou de um paredão falso, a gente só tem essa informação. Mas de lá até aqui aconteceu muita coisa", concluiu Key Alves.

Confira:

No Quarto do Líder, Key e Gustavo falam sobre Fred Nicácio 👀 #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/vC9JA1hyKN — Big Brother Brasil (@bbb) February 15, 2023





