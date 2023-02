Key Alves e Fred Inácio ofendem Larissa e xingamentos chocam a web

Da Redação

Key Alves e Fred Inácio

Uma conversa entre Key Alves, Fred Inácio, Gustavo e Gabriel Santana, participantes do BBB23, foi parar nos assuntos mais comentados no Twitter, e não por um bom motivo. Os brothers começaram a falar mal da sister Larissa e xingamentos como "cachorra" e "piranha" foram dirigidos para a mulher.

No quarto do líder, a jogadora de vôlei começou a relembrar alguns momentos em que Larissa teria "dado em cima" do seu affair, o Cowboy Gustavo, com quem tem um relacionamento desde o início do reality. Veja os vídeos no final da matéria.

LEIA MAIS: Key Alves tem transtorno fóbico; entenda o problema da sister

De acordo com Key, e com a confirmação de Gustavo, Larissa faz de tudo para chamar a atenção do brother. "Sempre que eu vou tomar banho ela vai atrás", afirmou o Cowboy. A atleta chegou a reproduzir uma cena que teria acontecido durante a festa do Líder Cara de Sapato, na semana anterior, quando, segundo ela, Larissa teria se jogado em cima de Gustavo.

Key Alves afirmou, ainda, que Larissa fica olhando fixamente para seu ficante, e Gustavo contou: "Hoje ela me deu secada f*dida também, lá no sofá. Quando eu levantei a cabeça ela estava me olhando, sem piscar", disse o homem. "Tá vendo como eu não tô louca?", disparou a jogadora.





Xingamentos chocam a internet

Depois de ouvirem os relatos do casal, Gabriel Santana e Fred Inácio comentaram sobre o assunto. O ator começou a cantar a música "Pura Emoção", de Chitãozinho e Xororó, brincando com a letra: "Jeito de cowboy", fazendo referência ao "sucesso" de Gustavo com as mulheres da casa.

Foi então que Fred Nicácio completou, mudando a letra da canção: "Jeito de piranha, num corpo de piranha, tipo de piranha que é piranha". Key Alves então contou: "Outro dia no quarto eu falei: 'eu sinto cheiro de cachorra no ar'. Foi por causa disso, eu cheguei p*ta!", disparou Key.

Na web, internautas se revoltaram com o jeito que os participantes se referiram a Larissa. Um fã até mostrou a versão original da cena contada pelo casal e garantiu que não aconteceu como eles disseram ter visto. A hashtag "Lari merece respeito" foi parar no topo dos assuntos mais comentados do Twitter.

Veja abaixo:

Sobre a festa do Sapato.

Claramente vemos que a Larissa só está bêbada e escora no Cowboy enquanto conversa com Bruna e Sapato.

Já o casalzinho distorce o ocorrido. Essa Key é insegura e precisa depreciar outras mulheres pra se sentir melhor. NOJO

LARI MERECE RESPEITO pic.twitter.com/4eRwFR6gmR — Japa xD (@brt3y4) February 8, 2023

Não sei o que é pior:

A rivalidade nojenta que a key inventou na cabeça dela;

A autoestima tóxica do cowboy alimentando que a Lari tava dando em cima dele (o que é mentira);

Ou o ridículo do Nicácio ofendendo ela.

RIDÍCULOS!

LARI MERECE RESPEITO!❤️ pic.twitter.com/81xo40DvKt — Milena 🐙🐏🤙 (@_Milen4) February 8, 2023

gustavo chega na lari pra conversar e quando a key aparece ele finge que a larissa ta puxando assunto com ele.

agr vcs vêem quem realmente fica em cima né



LARI MERECE RESPEITO pic.twitter.com/8vhY0kTt7K — gabs (@Iarifavs) February 8, 2023

Larissa que fica secando o Gustavo né? tá bom



LARI MERECE RESPEITO pic.twitter.com/65Tog3UpU6 — jennia 🪩 (@seokjincute) February 8, 2023

