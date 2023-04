Key Alves descarta volta e sugere que Gustavo siga a vida no agro

Da Redação

dia de reencontro com os participantes

Durante todo o dia de reencontro com os participantes do BBB 23 (Globo), Key Alves e Gustavo foram assunto entre os apresentadores e ex-BBBs. Eles justificaram o término do relacionamento e afirmaram que estão bem.

No BBB - A Eliminação, no Multishow, Ana Clara questionou se os dois realmente terminaram e eles afirmaram. Em seguida, a apresentadora perguntou se eles são amigos que se pegam após o término e os dois negaram. "Tudo na paz", garantiu Gustavo.

"A gente está sem se falar há muito, mas ontem vindo pra cá a gente se encontrou", declarou Key Alves após os dois se encontrarem no desembarque do aeroporto.

A influenciadora confirmou que os dois conseguiram conversar e que agora estão resolvidos. "Colocamos os pingos nos is, porque ele escutava muita coisa, eu escutava muita coisa. A gente nunca entendia o que estava acontecendo. Mas a melhor forma é essa, ele seguir a vida dele lá no agro, eu na cidade, em São Paulo, e vamos ser amigos agora", declarou.

Com informações, Uol.





