Key Alves dá detalhes de como será casamento com Gustavo após o BBB 23

Key Alves fala para Cezar e Domitila detalhes sobre seu casamento com Gustavo

Em um papo com Cezar no Quarto Fundo do Mar do BBB 23 (Globo), Key Alves contou que já está planejando seu casamento com Gustavo para ainda esse ano. Enquanto viviam um affair no programa, Key e Gustavo trocaram diversas juras de amor.

"Cara, que doideira, já estou planejando o meu casamento inteiro, olha que loucura! Vai ser aqui no Rio, naquele lugar da praia. E o dono é meu amigaço, ele vai fazer de graça. Nem vou pagar. Já tenho o marido, que era o principal e eu não tinha", disse, aos risos.

Key conta que sempre imaginou o seu casamento, mas não tinha um pretendente para isso.

"Eu imaginava o casamento, mas eu ficava: Eu preciso primeiro ter um marido", falou.

"O vestido também vai ser super fácil de conseguir", observou Domitila.

A jogadora de vôlei disse ter já ideias para o look e que pretende casar ainda esse ano.

"Eu quero esse ano. Vai ser loucura? Vai! Mas eu quero viver intensamente".

Mais cedo, durante o "Bate-Papo BBB" (Globoplay), com Vivian Amorim e Patrícia Ramos, Gustavo foi questionado sobre o romance com Key Alves dar casamento.

Gustavo: "Calma, vamos com calma!"

Vivian: "Olha, ela falou que você é para casar. Que ela ia casar com você!"

Gustavo: "Calma, vamos esperar ela sair e aí a gente conversa"

Gustavo deixou o BBB 23 após receber 71,78% dos votos no sexto Paredão. Fred Nicácio ficou em segundo lugar, com 24,37%, e Domitila na terceira posição, com apenas 3,85%.

