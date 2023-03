Da Redação

Key Alves confirma sexo com Gustavo e revela até posição: "Louco"

Após deixar o BBB23 na última madrugada, Key Alves protagonizou um momento ousado. É que durante esta quarta-feira, 8, ela acabou confessando que transou com Gustavo debaixo do edredom. Isso mesmo, a atleta foi bem sincera e disse que os dois usaram até uma posição inusitada.

"Como é que foi... Por que não teve movimento, foi tão minimalista", quis saber Patrícia Ramos durante o 'Bate-Papo BBB'. Vivian Amorim, que também apresenta o programa, pediu detalhes para a agora ex-BBB e disse que o público estava curioso. "A gente quer saber o que rolou", pediu

- LEIA MAIS: BBB 23: Key Alves é eliminada no oitavo paredão

Sempre ousada, Key Alves não apenas confirmou o ato como ainda detalhou a posição que eles usaram para não serem flagrados pelas câmeras. "Então... foi de lado! Meu pai deve ter ficado louco", comentou ela sem vergonha alguma.

Patrícia Ramos ficou muito surpresa e perdeu até o chão com a revelação. "Isso é Big Brother mesmo, gente. Ela descreveu até a posição! Gosto de gente assim, direta. Até me perdi aqui. Mas como foi? Nem mexeu o edredom", elogiou ela.

Veja o momento:

A Key caindo na da Vivian e da Patrícia e admitindo que rolou sex0 de ladinho no líder #BBB23

🎥 Globoplay pic.twitter.com/iFcC2a3bsH — Vai Desmaiar #BBB23 (@vaidesmaiar) March 8, 2023

Revelações do jogo



Após os últimos acontecimentos envolvendo Fred dos Desimpedidos, Ricardo Alface declarou seu voto no influenciador e nas aliadas dele. Na madrugada desta quarta-feira, 08, após a eliminação de Key Alves, o biomédico conversou com Sarah Aline sobre quem são essas pessoas que ele deseja colocar no paredão.

Alface comentou sobre a estratégia de colocar nomes que ainda não foram para a berlinda e também sobre já ter desafiado Fred para ir ao paredão durante o último Jogo da Discórdia.As coisas que ele falou pra mim, que ele fez pra mim, pra você e outras coisas. Me julgar, sendo que fez a mesma coisa. O que ele fez de ter amizade com vocês, estar se defendendo, você pode fazer o que quiser no game, não está errado. Mas ele jurou outra pessoa que fez uma parada diferente, mas teve o mesmo resultado, que era se defender, e diz que é errado. Pra mim, isso aí não passo", declarou.

Com informações: Revista Caras

