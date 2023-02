Key Alves comemora um mês do primeiro beijo em Gustavo

Da Redação

A atleta enviou um torpedo para seu boy com direito a declaração de amor e tudo

O amor está no ar! 🥰🥰 Neste sábado, 19/2, Key Alves e Gustavo completam um mês desde seu primeiro beijo no BBB 23. E, para celebrar a data especial, a atleta enviou um torpedo para seu boy com direito a declaração de amor e tudo.

"Para @GUSTAVO: TE AMO 😋❤ 1 MES JUNTOSSSSS", escreveu a jogadora de vôlei.

Os dois entraram conectados na casa e logo foram shippados por brothers e internautas. Desde então, engataram um relacionamento e não se desgrudaram mais. As informações são do GShow.

