Key Alves choca brothers ao dizer que viu Michael Jackson em espelho

A cena deixou os participantes e os telespectadores chocados

A jogadora de vôlei e participante do Big Brother Brasil 23, Key Alves, assustou seus companheiros ao dizer que viu o "Rei do Pop", o Michael Jackson, em um espelho do quarto.

Por conta disso, ela começou a chorar dentro do cômodo. "Estava ouvindo um barulho e fui ali ver, olhei no espelho, o Michael Jackson. Saí correndo", disse a sister.

Gustavo, chamado de "Cowboy", consolou a jogadora.

Marvvila também se aproximou dela e a questionou por qual motivo estava com medo. Então, Key explicou que tudo tem a ver com a morte do cantor, ocorrida em junho de 2009.

"Eu tinha nove anos. Só passava ele na TV. Imagina, eu criancinha, ficava caixão para lá e morte", afirmou a atleta.

A atleta contou aos jovens que teve que fazer hipnose para superar a fobia que desenvolveu na infância. Segundo a Key, o tratamento melhorou o cenário e nos atualmente ela não consegue mais ver o rosto do cantor. Porém, a sister defendeu a teoria de que o astro do pop ainda está vivo.

"Nossa, terrível! Para mim, ele está vivíssimo! Aquele homem mudou o rosto inteiro, qual a chance de ele não fazer isso de novo para ninguém reconhecer ele?", questionou.

Key chorando . O motivo? Ela viu Michael Jackson no espelho.



Todo mundo do quarto fundo do mar , levantou para aclamar Key e obvio rir da cara dela HAHAHAHAHAHA#BBB23pic.twitter.com/8WffjQMBbO — Guskey Moments 🔗 (@guskeymoments) February 1, 2023





