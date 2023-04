Key Alves anuncia que vai se afastar das redes sociais

Da Redação

ex-BBB e jogadora de vôlei Key Alves

A ex-BBB e jogadora de vôlei Key Alves contou que vai ficar um tempo mais distante das redes sociais após a maratona de exposição por causa da grande final do BBB 23, da Globo, nesta semana. Ela contou que está cansada e quer aproveitar a companhia da família nos próximos dias.

Porém, ela contou que não vai sumir completamente e ainda vai manter um compromisso com os fãs. “Galera, vou ficar off alguns dias dos stories. Estou exausta mentalmente e fisicamente. Foram dias carregados e vou ficar com a família. Está tudo bem. Tenho várias reuniões amanhã e prometo fazer a live mostrando os presentes de vocês, mas vou ficar off do story”, afirmou ela.

Durante as entrevistas por causa da final do BBB 23, Key Alves e Gustavo Benedeti contaram sobre o fim do relacionamento deles, que deu o que falar. Eles contaram que conversaram e estão bem. “Eu falei para ela que agi mesmo de foma que a gente terminou, já pedi desculpa. Não gostaria que tivesse sido dessa forma, mas a gente aprende errando. A gente está tranquilo, está na paz”, afirmou.

