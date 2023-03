Juliette manda recado corajoso para Fred ao ser citada no BBB23

Da Redação

Citada mais uma vez no BBB23 nesta quarta-feira, 8, Juliette Freire mandou um recado poderoso nas redes sociais rebatendo os comentários realizados por Fred. O influenciador usou a campeã para atacar Domitila no Quarto Branco.

Sem se importar com o seu nome usado em vão, a sister mandou um recado divertido "Enquanto o povo tá falando da gente, a gente trabalha. O povo fala de você, e você trabalha mais pra falarem mais, pra dar mais motivo", declarou ela.

A cantora estava se produzindo fazendo maquiagem e cabelo para compromissos profissionais. Em outro post nas redes sociais, ela mostrou bom humor e riu dos comentários que está ouvindo no BBB.

COMO FOI O ATAQUE

O clima está tenso entre os brothers no BBB 23 e mais uma vez, sobrou para Juliette Freire (33). Isolados no Quarto Branco enquanto enfrentam uma prova de resistência, Fred Desimpedidos (33) acusou Domitila Barros (38) de tentar assumir o papel de vítima do reality e citou o nome da campeã da edição de 2021.

Tudo começou quando Fred detonou a reação de Domitila após a saída de Key Alves (23) do reality no paredão de ontem: "Você nunca foi prioridade de ninguém, e é um jogo. Ontem a sua amiga, no momento dela sair, você nem isso respeitou. E fala de respeitar o próximo... Não tinha nada a ver com você. Paredão é sobre quem sai”, o jornalista se revoltou,

Quando os brothers se despediam da jogadora de vôlei, Domitila comemorou sua permanência na casa e atacou seus rivais. Fred detonou a atitude: “Você quis se vitimizar no ao vivo. Você tá se achando a 'Juliettona' do negócio", disparou. Ela não deixou barato: "Só tem uma Juliette. E meu nome é Domitila Barros”, Domitila rebateu o jornalista.

Com informações, Revista Caras

