Juliette e Amanda posam juntas nos bastidores do Domingão

Juliette comentou o encontro com a mais nova campeã

Amanda, vencedora do BBB 23 (Globo) e Juliette, vencedora do BBB 21 (Globo), estarão juntas no próximo Domingão com Huck (Globo) e o registro do encontro foi publicado nas redes sociais.

Em suas redes sociais, Juliette comentou sobre o encontro com a mais nova campeã do reality.

"Foi 'mara', minha gente! Vocês vão ter que assistir domingo. Foi divertido, a galera dançou muito, conheci a Amanda pessoalmente. Foi massa! Assistam, assistam, assistam. Não percam!", escreveu.

Amanda garantiu o primeiro lugar do pódio com 68,9% dos votos e ganhou o prêmio de R$ 2,88 milhões, além de um carro avaliado em quase R$ 500 mil.

Aline Wirley ficou em segundo lugar, com 16,96% dos votos. Bruna Griphao foi a terceira colocada, com 14,14% dos votos.

Com informações, UOL.

