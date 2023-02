José Loreto desabafa sobre acusações de traição no passado: "Inventam"

Da Redação

José Loreto foi alvo de diversas polêmicas sobre supostas traições

José Loreto (38) desabafou sobre as polêmicas de traição envolvendo seus relacionamentos passados. Durante o Carnaval, o ator esteve na Sapucaí e revelou que as mentiras atrapalham sua aproximação com mulheres e que as pessoas o olham de forma diferente. "Inventam capítulos", afirmou ele em entrevista à CARAS Brasil.

O artista foi casado com a atriz Débora Nascimento (37), com quem tem uma filha,Bella Loreto (4). Os dois se separaram em 2019, após seis anos de união e especulações de traição por parte dele. Seu último relacionamento foi com Rafa Kalimann. Os dois assumiram a relação em agosto de 2022, mas anunciaram o fim em janeiro deste ano. Mais uma vez José Loreto foi alvo de polêmicas sobre uma suposta traição.

"Falaram que eu estava traindo a Rafa e eu estava gravando no Rio de Janeiro. Inventam capítulos para minha história. Não sou esse cara. Toda pessoa que conheço hoje tem um pé atrás. Toda pessoa que me apresento tem um olhar diferente",

"Qualquer pessoa que eu conheço hoje tem um pé atrás comigo. Isso afeta minha vida pessoal. Eu recebo muito amor, não estou reclamando, mas tem as pessoas que dizem que eu traí, que eu não valho nada. Eu não traí ninguém. Dentro das minhas relações não teve nada disso", completou ele.

Com informações: Revista Caras

