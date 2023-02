'Jogo para os fortes'; Big Boss dá recado após saída de Bruno

Da Redação

Big Boss mandou um recado para os participantes do reality show

Após a desistência de Bruno Gaga do BBB 23 (Globo), o Big Boss mandou um recado para os participantes do reality show.

"Como vocês já perceberam, o BBB é um jogo para os fortes. Agora vocês têm uma pessoa a menos concorrendo ao prêmio. Coloquem as coisas dele na despensa e jogo que segue", afirmou a voz enquanto os brothers estavam na sala.

Em seguida, Bruno Griphao, Guimê e Gabriel Santana entraram no Quarto Deserto para fazer as malas do ex-participante.

Bruno, antes de sair, já tinha arrumado tudo e deixado as roupas guardadas na mala do quarto.

Após entregarem as malas, os brothers aplaudiram e desejaram boa sorte para Gaga.

