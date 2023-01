Jogo da verdade e combinação de votos marcam madrugada do BBB 23

Da Redação

Às vésperas da formação do segundo Paredão da temporada, os participantes do BBB 23 (Globo) dividiram a madrugada entre relaxar e compartilhar verdades em um jogo e definir os passos da votação de hoje.

Teve cooler, mas nem todo mundo curtiu

Os participantes receberam um cooler e comemoram, mas Gabriel e MC Guimê preferiram ficar no quarto Deserto a confraternizar com os colegas. Eles criticaram quem se aproximou de Fred Nicácio após a volta do Quarto Secreto e o jogo de boa vizinhança.

Guimê: "Muitas pessoas da casa não tão entendendo a minha atitude ou a sua porque não é o deles que tá na reta. Eu já vejo pessoas aqui do quarto mesmo ficando brava com detalhes, quando 8 pessoas votarem pra você ir pro paredão, aí vão ver o que é ficar bravo. O tempo é rei."

Os dois chegaram ainda a conclusão que, sem eles, o programa seria como "Férias em Acapulco", famoso episódio de Chaves.

Fofoca sobre Boca Rosa

Enquanto bebia, Key Alves contou aos brothers que ficou com o jogador Joaquín Piquerez, lateral do Palmeiras.

A jogadora de vôlei contou aos participantes que uma fofoca foi publicada sobre Bianca Andrade, ex-de Fred Desimpedidos, ter ficado com Piquerez, mas ela sabia que a história era mentira pois estava ficando com o jogador na época.

Fred, presente na conversa, disse ainda que Bianca também lhe contou que a história era mentira e que o próprio Piquerez o procurou depois para negar o acontecido.

E as revelações de Key não pararam aí...

A jogadora contou ainda mais 2 nomes famosos com quem ficou:

Questionada sobre 3 famosos que pegou e pegaria novamente, a jogadora de vôlei brincou que isso acabaria com ela, mas respondeu:

Key: "Xamã, Gustavo Mioto e o Top 1 eu nunca posso falar, de jeito nenhum".

Ela ainda brincou enquanto respondia: "Tô lascada. O que eu tô fazendo da minha vida?".

Fio terra?

Ainda no jogo, Key aproveitou o momento para brincar com seu affair, Gustavo, sobre fio terra.

Key: "O que nós estamos querendo o Brasil não pode ver".

Cezar: "E o dedinho?"

Gustavo: "Sem dedinho".

Presente na roda de conversa, Fred Desimpedidos brincou com o amigo e Gustavo sugeriu que ele ficasse "ligado".

Fred: "Não tenho masculinidade frágil."Key: "Mas ele já falou que não tem masculinidade frágil."Gustavo: "Mas o Fred é o Fred e o Gustavo é o Gustavo".Key: "Mas você tem que relaxar."Fred brincou: "Libera esse c*, Gustavo."Key entrou na onda: "Libera esse c*zinho."

Quarto Deserto define seus alvos

Após o jogo da verdade, o Deserto se reuniu para definir seus alvos para o próximo Paredão.

Em consenso, eles combinaram em depositar 9 votos em Domitila e 1 em Gabriel Santana.

A estratégia de jogar um voto no ator serve para que caso tenha o 3° mais votado da casa. Segundo eles, é possível que a ordem seja: 1° Domitila, 2° Gabriel Fop e 3º Gabriel Santana.

Alface faz alerta a Gabriel Fop

Pouco antes de dormir, Alface chamou Gabriel Fop para uma conversa na área externa e decidiu alertar o modelo a respeito de uma fala do modelo, onde pediu a Bruna que usasse seu charme para conseguir cigarros.

Alface: "Sei que você fala as coisas brincando e tal, sem perceber. Quando a gente falou pra se afastar da Bruna, era pra evitar algumas coisas."Gabriel: "Mas o que eu falei?"

Alface: "Você falou assim: 'joga seu charme lá e consegue dois paieiro pra gente'. Putz, é pesado."Gabriel: "Pesado? Mas eu não falei nada demais."Alface: "Da mesma forma que você falou da cotovelada..."Gabriel: "Não, Alface, você tá exagerando. Você tá me falando agora e não vi com esses olhos."

Paula percebe brother 'animado'

Enquanto se arrumava para dormir, Fred Nicácio passou por uma situação peculiar: ouviu Paula comentar que ele estava "animado" quando passava pela sala.

A sister, ao lado de Bruno e Alface, sorriu e brincou com o colega:

Paula: "Não, aí é loucura, Fred".

Bruno: "Essa foi boa, viu. Eu tava olhando pra TV e de repente"

Alface: "O clima tá excitado".

Paula: "Literalmente veio assim [gesto pra cima]. Mas tá tudo bem, eu até gostei de ver. Você veio gostosão de lá pra cá..."

Com informações, UOL.

