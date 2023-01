Jogo da Discórdia movimenta o reality e tem primeira dupla livre

Da Redação

É só o segundo dia de BBB23, mas o Jogo da Discórdia já começou mandando um alô para os participantes do reality. A fim de mexer com os ânimos da casa, os participantes precisavam apontar aquelas duplas com quem os participantes tiveram mais sintonia (verde) e com aquela que teve menos sintonia (vermelha).

As justificativas para os votos foi a mesma: conversas com todo mundo, mas a dupla que levou a placa “negativa” foi por conta do pouco contato até aquele momento. A dupla mais citada foi Fred Nicácio e Marília, que receberam três menções vermelhas, empatados com Cristian e Marvvila, e duas verdes. A dupla foi a recordista nos dois quesitos.

Os únicos participantes que não foram citados em nenhuma das sintonias foi Gabriel Santana e Sarah Aline. Por conta da “vitória” na prova, Fred e Marília puderam soltar a “corrente” que os prendiam.

Com informações: Metrópoles

