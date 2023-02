Irmão revela que 'Cara de Sapato' tem Síndrome de Tourette; entenda

Da Redação

Mário Figueiredo, irmão de Antônio “Cara de Sapato” Jr., do BBB23, revelou que o brother tem Síndrome de Tourette, transtorno que causa sintomas como “tiques”. Ele contou que o diagnóstico ocorreu quando o lutador ainda era criança. Logo depois, ele também desenvolveu crises de ansiedade.

“Quando tinha nove anos, ele começou a apresentar alguns sintomas e posteriormente ele foi diagnosticado com síndrome, que é um transtorno neuropsiquiátrico hereditário, que causa alguns tiques. As crises de ansiedade vieram depois”, contou o irmão do lutador.

Segundo Mário, Sapato sempre teve acompanhamento e as crises nunca chegaram a um estado a atrapalhá-lo em sua profissão ou vida pessoal.

“Os sintomas dessa síndrome vão amenizando no decorrer da vida adulta. Aqui fora, o Sapato faz acompanhamento com psicólogos e especialistas há muitos anos”, afirmou. “A disciplina que ele tem com o esporte e estar com a cabeça sempre ocupada com outras atividades ajudam muito”.

O irmão do participante do Camarote ainda falou sobre a parceria de Sapato com Amanda, que tem o apoiado durante as crises de ansiedade.

“Com certeza a ajuda da Amanda foi essencial naquele momento, ela se mostrou uma verdadeira amiga e companheira para ele. Gostamos bastante dela, mas é difícil falar pelo Antônio. Ele é um cara muito carinhoso e, o que acontecer entre eles, vamos super apoiar, seja amizade ou algo mais. Eles juntos estão sendo incríveis”.

As informações são do site Metrópoles.

