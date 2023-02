Internauta faz tatuagem em homenagem a Bruna Griphao e Gabriel, do BBB

Da Redação

Bruna Griphao segue na casa mais vigiada do país. Já Gabriel foi o segundo participante a ser eliminado do reality show

Uma internauta, fã de Bruna Griphao e Gabriel Fop, ambos participantes do Big Brother Brasil 23, divulgou nas redes socais uma foto de uma tatuagem que fez em homenagem ao ex-casal. O clique circulou na web nessa terça-feira (7).

Tamara Paes utilizou seu perfil do Twitter para compartilhar a foto e, com ela, eternizou o amor que sente por Bruna Griphao e Gabriel Fop. A jovem tatuou "GaBru".

Além disso, a fã marcou os perfis da atriz e do modelo na publicação e escreveu: "Amo vocês".

Veja:

Na rede social, a foto repercutiu e internautas criticaram a atitude de Tamara: “Mana, é de henna, né?”, questionou uma usuária do Twitter. “Corajosa”, disse outro. “Tem que ter muita doença na cabeça para se submeter a fazer tatuagem com nome de shipp de casal do BBB”, criticou uma terceira pessoa.



