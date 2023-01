Homem misterioso é flagrado ao vivo dentro do confessionário do BBB

Da Redação

Nada passa batido pelos olhos dos fãs de BBB. Na tarde deste sábado (21), um homem desconhecido foi flagrado dentro do confessionário do enquanto os confinados participavam da primeira “Prova do Anjo” da edição.

O momento aconteceu quando todos os participantes estavam na área externa da casa competindo pelo colar da imunidade. Na ocasião, o apresentador do reality,

Tadeu Schmidt, dava orientações para os participantes e a câmera focava na dupla Fred Nicácio e Marília. Então a imagem foi cortada para um rapaz que estava dentro do confessionário. Em seguida, um novo corte mostrou os jogadores dormindo dentro do quarto “Fundo do Mar” e, depois, voltou para a prova, que foi vencida por Aline Wirley e Bruno.

Internautas compartilharam o momento nas redes. Confira:

Com informações do Hugo Gloss.

