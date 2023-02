Gustavo e Key batem boca com Domitila nesta manhã

Da Redação

A manhã começou quente no BBB 23 (Globo). Key, Gustavo e Domitila bateram boca por causa da porta do Fundo do Mar.

Gustavo Cowboy acordou irritado e disse que não conseguiu dormir porque os brothers ficaram batendo a porta do quarto.

Ao conversar com Key, na cozinha, ele disse que iria para o Fundo Mar bater a porta, já que estavam dormindo.

Intriga começou. Ao chegar no quarto e bater a porta, Domitila ficou irritada.

Domitila: É sério isso, Cowboy?

O brother comentou que sim, e que iria continuar fazendo. Em seguida, Key entrou no quarto e também começou a discutir com Domitila.

A Miss Alemanha reclamou, dizendo que não era justo eles fazerem isso. O casal retrucou e saiu batendo a porta novamente.

Já no jardim, Key e Gustavo começaram a rir, dizendo que irão fazer novamente.

Gustavo: "Não sou de fazer isso, mas não tá dando mais não".

Key: "O nosso problema é que a gente é bonzinho demais."

Com informações, UOL.

