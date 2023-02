Gustavo cai no choro e Key Alves dá lição de moral: "Fraqueza"

Da Redação

Gustavo chorou na sala e, depois, dentro do quarto

Após a formação do sexto paredão, a madrugada desta sexta-feira (24) foi tensa dentro da casa do BBB23. A jogada de MC Guimê, com o Poder Supremo, deixou o brother Gustavo, de 28 anos, muito nervoso depois de ter ido parar na berlinda.

Com os ânimos alterados, o fazendeiro da casa teve uma crise de choro e recebeu uma lição de moral do seu affair, a sister Key Alves. Tudo começou no sofá, quando Gustavo desabou enquanto conversava com a jogadora de vôlei: “Que tristeza, cara”, disse o brother.

Key tentou consolar o parceiro: “Nem fica pensando”, e o cowboy rebateu aos prantos: “Como não pensar numa parada que pode tirar você daqui? Não tem como”, disse com tristeza. A atleta disparou: “Então fica aí sofrendo”.

Ainda no sofá, Key notou que os oponentes de Gustavo estavam próximos e aconselhou que o fazendeiro mudasse a sua estratégia e não chorasse diante dos inimigos: “Para de ficar falando, que ele tá ali. Ele não pode ver tua fraqueza”, disse a atleta. “Que fraqueza?”, perguntou Gustavo que recebeu um alerta como resposta: “Mantém a postura, é isso que assusta ele”, disse Key.

Mais tarde no quarto, Gustavo caiu no choro novamente e desta vez, Key Alves consolou o amado: "Chora tudo que tem pra chorar mesmo, bota para fora" e continuou: "Você é o cara mais forte que eu conheci na minha vida, depois do meu pai. Eu tenho muito orgulho de você. Você vai voltar, semana que vem pegar o líder. E eu vou tentar também. Não tô conseguindo ainda, mas eu vou tentar", a jogadora disse e conseguiu animar o parceiro novamente.

