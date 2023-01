Guimê avalia postura de Gustavo no jogo: "Finge ser um cara bonzinho''

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Nesta quinta-feira, 26, MC Guimê, Gabriel Tavares e Bruna Griphao se reuniram para conversar sobre o jogo

Nesta quinta-feira, 26, MC Guimê, Gabriel Tavares e Bruna Griphao se reuniram para conversar sobre o jogo do BBB 23, e Gustavo Benedeti virou assunto entre os brothers.

continua após publicidade .

Durante a conversa, o cantor avaliou a postura do colega de confinamento, e afirmou que ele "finge ser um cara bonzinho", contudo, ele usa isso para conseguir se beneficiar e tirar informações de outros participantes.

"O cowboy está jogando, ele é jogador, ele finge ser um cara bonzinho. Ele pode ser bonzinho na rua, mas aqui ele está usando isso em benefício dele", disse o funkeiro, que em seguida pontuou algumas atitudes do empresário que o incomoda.

continua após publicidade .

"Ele cola no Fred, cola no Sapato, que consegue tirar mais informação. O que ele tiver de informaçãozinha já pra ele é valido... Eu não vejo esse cara ser muito gente boa, moscando no ponto, não!", afirmou.

Gabriel concordou com Guimê e disse que também não confia no affair de Key Alves. Depois, o marido de Lexa falou sobre os participantes que são opções de voto. "Domitila, se não tiver, Gabriel Santana, para mexer no jogo", justificou.

Siga o TNOnline no Google News