Gabriel e Fred Nicácio batem boca no BBB23: “Brasil queria seu sangue”

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Gabriel e Fred Nicácio bateram boca na madrugada desta terça-feira (24/1) durante o Jogo da Discórdia do BBB23

O Jogo da Discórdia do BBB23 elevou os ânimos dos brothers na madrugada desta terça-feira (24/1). Na dinâmica, semelhante a do Pódio, feita em outras edições do programa, Tadeu propôs uma avaliação das alianças e desafetos formados na primeira semana.

continua após publicidade .

Em sua vez, Gabriel escolheu Paula para receber a plaquinha “Juntos na Final” e deu as Bombas para Fred Nicácio e Marília, iniciando um bate-boca.

O médico voltou a dizer que o público gostaria de Gabriel e Paula, que ganharam a Prova Bate-Volta, na berlinda. “O Brasil queria o seu sangue”, disparou Nicácio.

continua após publicidade .

Gabriel, por sua vez, afirmou que a discussão não valia a pena, já que acredita na eliminação dos desafetos nesta terça.

Paredão diferente



continua após publicidade .

Os brothers ainda não sabem, mas o primeiro Paredão do BBB23 será decidido com uma dinâmica diferente. Em vez de votar para eliminar, o público vai escolher a dupla que estreará o Quarto Secreto da edição. Uma vez que a dupla mais votada estiver no cômodo escondido, uma nova votação será aberta. Nesta, o mais votado dá adeus à disputa. Quem ficar retorna ao jogo imune e com a regalia de vetar um dos confinados da próxima Prova do Líder.

Com informações: Metrópoles

Siga o TNOnline no Google News