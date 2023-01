Gabriel é criticado após comentário sobre cabelo de Bruno Gaga

Da Redação

No Twitter, a fala de Gabriel sobre o cabelo de Bruno causou revolta, já que é um comentário considerado racista

Um comentário de Gabriel Tavares sobre o cabelo de Bruno Gaga no BBB23, está dando o que falar na web nesta segunda-feira (30). Na ocasião, o modelo, que está no paredão desta semana, passou a mão na cabeça do colega de confinamento e, aos risos, disse que ele tem o cabelo “duro” e que parece “carpete de grama”.

“Passa a mão no cabelo do Bruno”, disse Gabriel para Larissa, que fez o que pediu. “Duro!”, afirmou o modelo. Em seguida, Bruno explicou: “É o gel, menino”. O rapaz, no entanto, debochou: “Parece o carpete da grama”. ASSISTA:

🚨VAR: O Vídeo do Gabriel falando do cabelo do Bruno Gaga. #BBB23

January 30, 2023

Após presenciar a fala de Gabriel, Larissa Santos contou sobre o episódio para Fred, no Quarto Deserto: “O Gabriel falou um negócio pro ‘Gaga’ [Bruno] que eu fiquei [em choque]… Ele falou: ‘Ah, seu cabelo é duro que nem os carpetes aí da rua’”, disse a professora de Educação Física.



“Ah, não, velho. Isso é pesado”, respondeu o youtuber. “Ele ficou sem graça, sabe? Mas eu nem falei nada. Saí”, completou a sister.

No Twitter, a fala de Gabriel sobre o cabelo de Bruno causou revolta, já que é um comentário considerado racista. “Surreal ter gente passando pano pra essa fala do Gabriel sobre o cabelo do Bruno”, disse uma telespectadora. “Além de ter faltado com o respeito com a Bruna, agora, o Gabriel, do #BBB23, faltou com respeito com o Bruno. Cabelo crespo NÃO é cabelo duro! Fim”, afirmou um seguidor.



