Fred se declara para Larissa: 'Ainda bem que tenho você'

Fred e Larissa no BBB 23

Em uma conversa após voltar do Quarto Branco no BBB 23, da Globo, Fred se declarou para Larissa. Os dois estão vivendo um romance há algumas semanas e ele contou que o apoio dela foi fundamental para ele ter resistido na dinâmica contra Domitila dentro de um carro. Fred contou que ficou lembrando de uma frase que ouviu de Larissa.

"Uma das suas frases que estava rondando na minha cabeça é essa: 'Resistência, vai resistir. Festa tu ganha de novo e tu vai ter outra", disse ele.

E continuou: "Você foi muito importante hoje, minha gata. Tanto aqui no Big Fone, viuvona na festa, mas lá na prova, principalmente. Sempre que tenho alguma coisa muito difícil eu fico reproduzindo frases das pessoas que eu amo, sabe? Ouço áudio antes de ir para o jogo, apresentação importante, alguma coisa decisiva na minha vida, reunião, mas, como não tenho mais essas pessoas, ainda bem que tenho você".

Fred dá informações para Larissa sobre Domitila

Ao voltar do Quarto Branco, Fred contou para Larissa o que conversou com Domitila durante a dinâmica do BBB 23. “Ela falou: Preciso te falar uma coisa. Aí quando eu fui falar com ela: ‘Eu não sou obrigada a te servir’. Eu peguei e falei: Pode falar, Domitila. O ódio dela eu retribui com amor. Eu: Pode falar, Domitila. Ela: ‘Eu blefei com você, eu nunca tive poder pra fazer a Lari sair ou não, tanto que no nosso grupo a gente sempre preservou'", contou o jornalista.

“Ela se arrependeu de ter falado, ela fez m*rd*”, começou reagindo a sister sobre as informações de Fred sobre o Quarto Branco.

O influenciador concordou: “Ela viu que fez m*rd*, porque não ia ter gravado nada disso, dela ter decidido ou não, e ela me menosprezou e te colocou como um produto. Vivendo a vida dela no direct, desse jeito”. Ela declarou: “Mas ela não é a representação de mulher, não sei o que. Isso daí é ridículo. Ela, mulher, mulher, mulher. Que é isso, gente?”.

Com informações: Revista Caras

