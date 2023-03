Fred revela indicação para o paredão: "Salvar adversária

Da Redação

A indicação acontece neste domingo

Fred, Larissa e Bruna Griphao continuaram conversando sobre votos no quarto do líder do BBB 23.

O jornalista avaliou que se indicar Sarah Aline para a berlinda pode virar uma opção de voto para ela. "Só de eu ter essa iniciativa de indicar ela, eu já viro mais uma opção de voto para ela. E aí cabe a mim virar uma opção de voto para ela, pro Gab [Gabriel Santana] e pra Marvvila, mas como é algo que eu estou fazendo para defender a Marvvila, é um backup que eu tenho ali, sabe? Então tem muitos fatores", comentou Fred.

Pra mim seria super seguro votar na Domitila, aí eu correria esse risco do Voto de Minerva. Mas eu não vou conseguir fazer uma jogada...", ele continuou, mas foi interrompido por Larissa.

A professora de Educação Física fez seu apontamento: "Mas a Marvvila vai achar que você fez isso porque a gente ia votar nela também, e não é bem assim".

"Não, mas eu vou deixar muito claro isso pra ela, que, eu deixando a como opção... É que eu não vou falar isso no discurso pro Tadeu, né?", comentou o líder da semana. "É que fica muito mais fácil pra mim e pra Lari", avaliou Bruna Griphao.

