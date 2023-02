Fred revela crush em atriz: 'Sigo até hoje'; saiba quem

Da Redação

Quem inicia o papo é Amanda, que pergunta quais 'paixonites' os brothers tinham

No Quarto Deserto, os confinados do BBB 23 batem papo durante a madrugada desta segunda-feira, 20/2. O assunto da vez são as paixões da adolescência, e Fred revela crush em atriz.

"Eu tinha pela Vivi, de 'Chiquititas'. Sigo ela no Instagram até hoje, Renata Del Bianco. Mas acho que ela é casada hoje", revela Fred.

"Eu tinha pelo Mosca", comenta Amanda. No remake da novela, o personagem foi interpretado pelo brother Gabriel Santana, com quem a médica divide a casa do BBB 23. A reação de Amanda ao descobrir isso divertiu os confinados em conversa da última semana.

No papo da madrugada, Larissa questiona Fred: "Já pensou se ela não fosse casada?". Fred brinca: "Ah moleque, tá ligado". Eles dão risada e Amanda brinca com Larissa, que vive um affair com o jornalista na casa mais vigiada: "Não seja ciumenta assim".

A professora de Educação Física comenta que nunca teve uma paixão platônica. Já Amanda levanta mais um nome conhecido: Felipe Dylon, cantor que fez sucesso com o hit "Musa do Verão" em 2003.

