Fred Nicácio se desespera e cogita abandonar o reality

Na tarde desta quarta-feira, 15, Fred Nicácio (35) não aguentou a pressão dentro do reality e caiu no choro mais uma vez! Durante o desabafo com Aline Wirley (41), o médico revelou que se sente desprezado pelos brothers. "Estou me sentindo encurralado, acuado", desabafou.

"Não aguento mais todo mundo me vendo como seu fosse uma pessoa muito ruim", contou ele, aos prantos. "Eu sinto a energia das pessoas com relação a mim. Não estou aguentando, está desesperador as pessoas me olhando como se eu fosse uma coisa terrível", confessou.

Para amenizar o desespero do colega, a ex-rouge tentou consolar o companheiro. "Estamos julgando uns aos outros sim, e as nossas escolhas e nosso atos estão sendo julgados, sim. Mas esse medo você está criando. Não tenha medo. Não desanime, você não pode fazer isso com você agora", disse a cantora.

Inconsolável, Nicácio questionou: “O que eu fiz para receber tanto desafeto?Estou com medo de agir, qualquer bom dia que eu dê, qualquer risada, eu tenho medo de ser mal-interpretado. Como eu faço?", indagou o médico. "Você só tem que ser você", afirmou Aline.

No fim da conversa, Fred foi além, cogitando em desistir do programa. "Dois milhões não valem esse sofrimento que eu tenho sofrido aqui dentro. Não valem", desabafou, se referindo ao prêmio que está em jogo.

