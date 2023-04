Fred Nicácio e Domitila são advertidos pelo Detran do Rio de Janeiro

Da Redação

Domitila e Fred Nicácio, ex BBBs

Fred Nicácio e Domitila fizeram um tour de moto pelo Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro (RJ), nesta terça-feira (25). Mas os ex-BBBs foram advertidos pelo Detran do Rio de Janeiro por não usarem capacete em cima dos veículos.

“Lindo ver vocês conhecendo e se encantando pelo Rio, mas da próxima vez que andarem de moto, não esqueçam o capacete. Segurança em primeiro lugar!”, advertiu o perfil do órgão no Twitter compartilhando um vídeo dos ex-brothers.

O Detran RJ lembrou ainda que “a circulação de moto sem o uso do capacete é considerada infração grave, com multa e perda de 7 pontos na [Carteira Nacional de Habilitação] CNH”. Vale ressaltar que os condutores dos veículos estavam de capacete.

A visita ao Complexo do Alemão foi um convite do influenciador Rene Silva, fundador do projeto Voz das Comunidades, que atua como site e também como ONG. Entre os locais visitados por Nicácio e Domitila estão o Mulheres Em Ação no Alemão (MEAA), o Teleférico do Morro do Adeus e o Na Ponta dos Pés.

Com informações de Metrópoles.

