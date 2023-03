Fred Nicácio chora ao assistir comentários de brothers sobre religião

Da Redação

Fred Nicácio chora ao saber que sofreu intolerância religiosa no BBB 23

O sétimo eliminado do Big Brother Brasil 23, Fred Nicácio (35) participou do Bate-Papo BBB após sua saída da casa na noite de terça-feira, 28, e finalmente entendeu o recado do apresentador Tadeu Schmidt (48) sobre religião no confinamento.

Vivian Amorim e Patrícia Ramos falaram sobre os momentos do brother que repercutiram dentro do reality e entre o público. O médico ficou abalado após assistir aos vídeos em que Cristian, Gustavo e Key Alves falaram sobre a religião dele, o Culto Tradicional Yorubá.

O apresentador teve a real dimensão do que aconteceu quando foi exibida a conversa que Cristian teve com os brothers dizendo que o viu parado em frente à cama do casal durante a madrugada. Eles demonstraram medo diante das orações de Fred, visto como intolerância religiosa.

Fora do programa, ele assistiu ao momento e não conseguiu segurar as lágrimas. “Como você vê esse momento, Fred? Tiveram essa interpretação completamente equivocada, completamente preconceituosa…”, começou Vivian Amorim, que foi interrompida por Fred.

"Isso não é interpretação equivocada, é julgamento, intolerância religiosa. Isso é muito grave. Isso machuca muito. Isso mata pessoas no Brasil inteiro. Isso destrói a fé e aniquila pessoas. Isso é muito sério. Isso machuca a gente", disse o eliminado da semana do BBB 23 com 62,94% dos votos, visivelmente emocionado.

Fred confessou que mesmo após o recado de Schmidt, não imaginava como foi a conversa entre os brothers. "Jamais poderia imaginar que isso estava acontecendo. É muito sério você associar religiões de matizes africanas a maldade, perversidade, desejos ruins. O que há de mal nisso? É muito triste você ter que ouvir pessoas falando isso. Apertar o botão, Key? Sabe o que é mais louco? 3 pessoas brancas falando disso. Para além de religião, é racismo religioso, associado a intolerância religiosa", completou o médico.

"Sempre vai ser a ignorância, sempre vai ter uma desculpa. O racista sempre vai ter uma desculpa. Sempre vão escapar por algum lugar", finalizou ele.

Confira:

Nada abalou mais o Fred do que descobrir que sofreu intolerância religiosa no programa. Força, Fred! 🙏🤎✨ #BatePapoBBB pic.twitter.com/L1XiFPR5xK — Fred Nicácio 🤴🏾 (@NicacioFred) March 1, 2023

Fred Nicácio chorou após ver Key, Cristian e Cowboy debochando da religião dele.



"Isso é intolerância religiosa. Isso mata pessoas. Isso destrói fé. Isso é muito grave"#BBB23 pic.twitter.com/WV5AFqNRRT March 1, 2023





