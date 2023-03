Fred Nicácio chama Key Alves de cobra: "Me picou pelas costas"

Da Redação

Fred Nicácio e Key Alves

Durante o Bate-Papo BBB, Fred Nicácio, o sétimo eliminado do reality, opinou sobre os brothers e sisters que passaram e os que ainda estão na casa mais vigiada do Brasil.

Para o médico, Cristian foi a maior cobra da casa, por ter feito "o veneno todo ali acontecer". Sobre os participantes que ainda estão no jogo, Nicácio disse o mesmo sobre Key Alves.

"Agora, a Key também, que está dentro da casa. Inclusive acho que ela influenciou muito o cowboy nesse momento. Agora vendo com outros olhares acho que a saída do cowboy é culpa dela. Acho que ele não agiria como ele agiu se não fosse por ela. Está nítido aí como ela me picou pelas costas", disparou.

Questionado sobre a maior biscoteira da casa, Fred Nicácio foi direto: "A Bruna né, gente. O que ela quer ganhar de biscoito não está no gibi".

BBB 23: O discurso de Tadeu Schmidt para eliminar Fred Nicácio

Tadeu Schmidt fez mais um discurso de eliminação no BBB 23. Desta vez, o comunicador excluiu Cezar Black logo no início, dizendo que o paredão não era sobre ele. Então, com inspiração em uma luta de MMA, falou sobre as características de Cara de Sapato e Fred Nicácio, que foram rivais no jogo.

“Quando eu terminar, seremos 14. É muito interessante quando um duelo de dentro da casa acaba no paredão. Dessa vez, um duelo longo. Quando começaram a bater de frente, chamaram a atenção, foi quente, mas isso em janeiro. Agora, que estamos quase em março, a plateia se pergunta: esse assunto de novo? Debateram ou tentaram tantas vezes, inclusive hoje, nesses mais de 30 dias. E não chegaram a lugar nenhum. Só veio o abraço, o bonito abraço, duas horas atrás, quase na hora do paredão. Vocês não vão resolver esse debate dentro da casa, não vão, porque um dos dois sai hoje. Ouviu né Cezar, pode relaxar que esse paredão não é sobre você. Hoje é Sapato versus Fred, Fred versus Sapato. Se fosse uma luta, seria anunciada com muito barulho, desta de uma noite de gala, porque é um duelo de personagens riquíssimos”.





Com informações: Revista Caras

