Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline



Na varanda, Fred Nicácio conversa com Cezar sobre o que viu do enfermeiro enquanto estava no Quarto Secreto. O médico cita um papo de Cezar e Gabriel sobre Domitila Barros e diz que isso pode enfraquecer os aliados do Quarto Fundo do Mar.

continua após publicidade .