Fred critica atitude de sister e afirma: "Não quero mais trocar ideia"

Fred crítica atitude de sister

A formação do paredão do BBB 23 segue sendo assunto na casa, e na tarde desta terça-feira (7) Fred decidiu falar sobre a forma que está sendo tratado por Sarah Aline após colocá-la na berlinda através da indicação do líder.

O jornalista e influenciador digital criticou a forma como a sister está agindo com ele após a indicação e afirmou que não pretende mais conversar com ela.

"Ter toda essa reação, toda essa repulsa que ela está comigo... Foi o que falei: na minha vida, isso aqui é um jogo, isso aqui uma hora vai acabar, não tô preocupado com o jogo, isso aqui a gente vai até quando as nossas atitudes aqui dentro refletem, mas quem julga é quem está lá do lado de fora. Eu sempre me preocupo além disso", começou ele.

Em seguida, Fred falou sobre ter chamado a psicóloga para conversar antes da formação do paredão. "Quis ser claro com ela, não quis ser rude, não quis ser duro de dá-lhe uma surpresa no peito dela (...) expus meu grupo, agora ela está me tratando assim. Eu, pra mim, não quero também mais trocar ideia", afirmou ele.

Por fim, o líder da semana falou sobre a eliminação desta noite, e acredita que Sarah seguirá no jogo, contudo, manterá o carinho apenas com Gabriel Santana e Marvvila. A sister, vale lembrar, disputa a berlinda com Domitila Barros e Key Alves.

Com informações de Caras

