Fred chora com saudade do filho e é consolado por brothers

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Durante a festa dessa quarta-feira (15/2) no BBB23, Fred ouviu uma música e se lembrou de Cris, filho dele e Bianca Andrade

Fred não aguentou a falta do filho e caiu aos prantos nessa quarta-feira (15/2), durante a festa do BBB23. O youtuber chorou com saudades de Cris, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Bianca Andrade, também ex-BBB. Ele foi consolado por alguns colegas de confinamento.

continua após publicidade .

“É muita saudade do neném. Saudade de estar junto. Só de ouvir algumas músicas… É o mínimo, mas parece o máximo”, disse ele. Aos prantos, ele ganhou um abraço coletivo de Larissa, Bruna Griphao, Gabriel Andrade, Fred Nicácio, Marvvila e Aline Wirley.

Marvvila lembrou que é preciso ressignificar os sentimentos dentro da casa. “Ao mesmo tempo que o Cris é o seu ponto fraco, é seu ponto forte. É o motivo de você estar aqui. Isso te fortalece”, disse.

continua após publicidade .

Fred Nicácio também tentou amenizar a saudade do youtuber: “Quando ele tiver um pouco mais de idade, ele vai morrer de orgulho de saber que você fez esse sacrifício enorme. De ficar tanto tempo longe dele para poder garantir mais tempo com ele”

Fred, então, se desculpou pelo momento baixo astral. “Meu filho é muito maneiro. Obrigado, gente. Não queria cortar a brisa de ninguém”, disse.

Confira o vídeo:

continua após publicidade .

O fred chorando lembrando do neneco 😭😭🥺 pic.twitter.com/7sWYPhrBMV — joão (@joaoftts) February 16, 2023





Com informações: Metrópoles

Siga o TNOnline no Google News